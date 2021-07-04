

На проспекте Руставели прошла акция «Альянса патриотов»

04.07.2021 18:13





На проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция «Альянса патриотов» под слоганом: «Я защищаю церковь», «Я защищаю патриарха».



Лидеры партии говорят, что в последнее время в адрес церкви звучат клеветнические обвинения.



Главное требование акции — прекратить клевету и нападки на церковь, а также отставка Народного защитника Нино Ломджария.



«Мы заявляем, что «Грузинская мечта», правительство «Грузинской мечты» напрямую способствует проведению «Тбилиси прайда». С этой целью они сфальсифицировали выборы и провели в парламент партии с нулевым рейтингом, которые сегодня активно лоббируют проведение «тбилисского прайда», а не интересы грузинского народа. Мы требуем прекращения этого процесса. Это требование большинства грузинского народа. Наконец, в объявленной борьбе против Грузинской Православной Церкви мы поддерживаем Церковь-Мать, нашего Патриарха и духовенство. Сегодня это грузинский долг каждого из нас», — заявила Ирма Инашвили.





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