

Документы на занятие должности главы ЦИК необходимо подать до 6 июля включительно

04.07.2021 19:01





Желающие стать председателем или членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) могут подать конкурсные документы до 6 июля включительно. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



«Желающие стать председателем или членами ЦИК могут представить или прислать конкурсные документы в Администрацию президента Грузии, по адресу ул. Атонели №25, в конкурсную комиссию, или же на адрес электронной почты: info@president.gov.ge до 6 июля включительно.



Кандидатами в председатели ЦИК могут быть граждане Грузии в возрасте от 25 лет, которые являются беспартийными, имеют высшее образование, свободно владеют государственным языком и у них есть не менее чем 5-летний трудовой опыт.



Кандидатами в члены ЦИК могут быть граждане Грузии в возрасте от 25 лет, которые являются беспартийными и в течение последних 5 лет не назначались партиями членами избирательной комиссии, и не были избирательными субъектами или их представителями, имеют высшее образование, свободно владеют государственным языком и у них есть не менее чем 5-летний трудовой опыт и сертификат чиновника избирательной администрации.



Полный перечень документов, которые необходимо представить смотрите по ссылке: https://president.gov.ge/Files/ShowFiles?id=5777a17a-dba5-4181-b793-da9b85688723», - отмечается в заявлении.



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