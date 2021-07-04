

Минздрав Грузии: Переговоры с Moderna и Johnson & Johnson прекращены

04.07.2021 23:38





«Грузинская сторона начала переговоры с Moderna и Johnson & Johnson, однако они не продолжились», - об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



По ее словам, некоторые условия были неприемлемы для министерства здравоохранения.



«Контракт, прямое соглашение и переговоры у нас завершены с Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Что касается Johnson & Johnson и других вакцин от коронавируса, у нас есть возможность получить их через платформу COVAX.



Мы начали прямые переговоры с Moderna и Johnson & Johnson, но далее они не продолжились, поскольку для нас некоторые условия были неприемлемы», - отметила Тамар Габуния.



По ее словам, под этими условиями подразумеваются цена и сроки доставки.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





