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Непогода в Западной Грузии – тысячи абонентов остались без света
05.07.2021 10:25
Большая часть региона Самегрело в Западной Грузии осталась без света из-за непогоды, сообщает Общественный вещатель.
Сильные дожди и ветер повредили линии электропередач в Зугдидском, Мартвильском, Абашском, Чхороцкуском и Цаленджихском муниципалитетах. По информации компании Energo-Pro Georgia, аварийные бригады работают над устранением проблемы, и подача электроэнергии будет постепенно восстановлена.
В то же время в муниципалитетах Цаленджиха и Чхороцку ураганный ветер повредил крыши несколько домов. В результате получасового ливня были затоплены кукурузные поля и ореховые плантации. Представители районных мэрий уже приступили к подсчету нанесенного ущерба. Поврежденные крыши домов временно перекрывают брезентом.
Синоптики предупредили, что вечером 4 июля погода в ряде регионов Грузии ухудшится. Дожди продержится недолго – до первой половины дня понедельника.
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