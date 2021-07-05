

Утраченное бюджетное финансирование «Гирчи» и «Граждан» будет восстановлено с 1 августа

05.07.2021 11:13

Новости-Грузия



Оппозиционные партии «Гирчи» и «Граждане» с 1 августа смогут получить положенное им бюджетное финансирование.



На заседании бюро парламента Грузии 5 июля будет инициирован проект поправок в закон «О политических объединениях граждан». Он позволит назначить выплаты тем партиям, которые утратили право на полученное по итогам парламентских выборов 2020 года финансирование, уже со следующего месяца, в не с 1 февраля 2022 года, как предполагалось ранее.



Важно, что партии получат положенное им финансировании в полном объеме – включая средства, которые она могла бы получить из госбюджета до вступления в силу закона (до 1 августа).



В то же время законодательные изменения позволяют партиям отказаться от финансирования в течение одного месяца после вступления в силу закона. Для этого партия должна подать письменное заявление в ЦИК.



Годовое бюджетное финансирование, полученное «Гирчи» по итогам выборов, составляет 777 990 лари, а «Граждан» — 497 406 лари.



Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получили 14 партий.



Самые крупные бюджетное финансирование в 2021 году получила правящая партия «Грузинская мечта» — более 5,1 миллиона лари, а также бывшая правящая партия «Единое национальное движение» — примерно 2,3 миллиона.



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