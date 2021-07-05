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«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании в парламенте судей Верховного суда
05.07.2021 11:13
«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании судей Верховного суда в парламенте. Об этом говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».
Партия призывает власти выполнить обязательства в связи с судебной реформой, взятые документом Шарля Мишеля.
««Стратегия Агмашенебели» считает, что назначение судей Верховного суда по существующему принципу противоречит документу Шарля Мишеля, в чем мы не можем принять участие. Соответственно, мы призываем власть «Грузинской мечты»:
выполнить обязательства, взятые документом Шарля Мишеля в связи с судебной реформой и отбором судей;
приостановить обсуждение кандидатов в судьи Верховного суда;
в формате юридического комитета создать рабочую группу по судебной реформе, и после подготовленных в этом формате и осуществленных судебных реформ начать процесс отбора новых судей» - говорится в заявлении.
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