

«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании в парламенте судей Верховного суда

05.07.2021 11:13





«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании судей Верховного суда в парламенте. Об этом говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».



Партия призывает власти выполнить обязательства в связи с судебной реформой, взятые документом Шарля Мишеля.



««Стратегия Агмашенебели» считает, что назначение судей Верховного суда по существующему принципу противоречит документу Шарля Мишеля, в чем мы не можем принять участие. Соответственно, мы призываем власть «Грузинской мечты»:



выполнить обязательства, взятые документом Шарля Мишеля в связи с судебной реформой и отбором судей;



приостановить обсуждение кандидатов в судьи Верховного суда;



в формате юридического комитета создать рабочую группу по судебной реформе, и после подготовленных в этом формате и осуществленных судебных реформ начать процесс отбора новых судей» - говорится в заявлении.



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