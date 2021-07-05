Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании в парламенте судей Верховного суда


05.07.2021   11:13


«Стратегия Агмашенебели» не примет участие в слушании судей Верховного суда в парламенте. Об этом говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».

Партия призывает власти выполнить обязательства в связи с судебной реформой, взятые документом Шарля Мишеля.

««Стратегия Агмашенебели» считает, что назначение судей Верховного суда по существующему принципу противоречит документу Шарля Мишеля, в чем мы не можем принять участие. Соответственно, мы призываем власть «Грузинской мечты»:

выполнить обязательства, взятые документом Шарля Мишеля в связи с судебной реформой и отбором судей;

приостановить обсуждение кандидатов в судьи Верховного суда;

в формате юридического комитета создать рабочую группу по судебной реформе, и после подготовленных в этом формате и осуществленных судебных реформ начать процесс отбора новых судей» - говорится в заявлении.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна