

Гарибашвили: Я считаю нецелесообразным проведение объявленного сегодня марша

05.07.2021 12:12





Считаю нецелесообразным проведение объявленного сегодня марша, — об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния и проведение этой акции для большинства населения неприемлемо.



«Как вы знаете, наше государство защищает права всех граждан. Мы не различаем своих граждан ни по каким признакам. Мы сделали все для этого. Несколько лет назад мы приняли закон о борьбе с дискриминацией. При этом, конечно, вы, наверное, помните, по моей инициативе мы вышли шесть лет назад и сказали, что необходимо дать определение и зафиксировать дефиницию брака в Конституции, что и было сделано нашей командой «Грузинской мечтой» позже. Этим этот вопрос урегулировался.



У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов, где у нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим знаком, никогда не сталкивался с проблемой. Следовательно, я хочу сказать, что даже сегодня люди, которые протестуют, выражают свою позицию и хотят проводить определенные марши, это их право, естественно, мы понимаем это как данность и понимаем их желания, это их конституционное право.



Сегодняшняя акция несет в себе угрозу гражданского противостояния. Проведение акции неприемлемо для большинства населения. Считаю, что указанная акция не должна проводиться на проспекте Руставели. МВД находится в постоянном контакте с организаторами марша, им объяснили, что в их акции есть некоторая опасность, и дали возможность выбрать альтернативные места. Я хочу призвать их прислушаться к нашему призыву. В частности, оценить риски, оцененные полицией, и выбрать другое место в качестве альтернативы», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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