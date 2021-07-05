

Джагмаидзе: Мы отмежевываемся от любого насилия

05.07.2021 12:13





Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе заявляет, что любое насилие категорически неприемлемо.



Андрия Джагмаидзе призывает всех воздерживаться от агрессивных действий и насилия.



«Насилие категорически недопустимо, мы отмежевываемся от любого насилия, призываем всех воздерживаться от агрессивных действий и насилия. Ответственность в первую очередь лежит на организаторах «Тбилиси Прайд», потому что, несмотря на общественную реакцию, они не изменили своих планов», — заявил Андрия Джагмаидзе.













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