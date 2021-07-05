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Джагмаидзе: Мы отмежевываемся от любого насилия


05.07.2021   12:13


Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе заявляет, что любое насилие категорически неприемлемо.

Андрия Джагмаидзе призывает всех воздерживаться от агрессивных действий и насилия.

«Насилие категорически недопустимо, мы отмежевываемся от любого насилия, призываем всех воздерживаться от агрессивных действий и насилия. Ответственность в первую очередь лежит на организаторах «Тбилиси Прайд», потому что, несмотря на общественную реакцию, они не изменили своих планов», — заявил Андрия Джагмаидзе.





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