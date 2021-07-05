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Посольство США: Мы поддерживаем свободу всех грузин, включая сообщество ЛГБТКИ+
05.07.2021 12:33
Мы поддерживаем свободу всех грузин, включая сообщество ЛГБТКИ+, пользоваться своей свободой выражения мнений и собраний ненасильственным образом, — говорится в заявлении посольства США в Грузии.
Как заявили в посольстве, Конституция и законы Грузии гарантируют всем гражданам право на равенство и достоинство.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать правительство Грузии и членов гражданского общества в выполнении их обязательств по защите прав человека всех граждан.
Конституция и законы Грузии гарантируют всем гражданам право на равенство и достоинство, а также право на свободное развитие личности, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Посол Дегнан встретилась с лидерами нескольких организаций гражданского общества, чтобы выразить поддержку США их правозащитной деятельности в Грузии.
Мы поддерживаем свободу всех грузин, включая сообщество ЛГБТКИ+, пользоваться своей свободой выражения мнений и собраний ненасильственным образом», — говорится в заявлении.
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