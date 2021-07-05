

Гарибашвили умудрился найти Саакашвили и за «Маршем достоинства»

05.07.2021 13:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале заседания правительства говорил о предстоящем «Марше достоинства». По словам главы кабмина, за организаторами шествия в защиту прав ЛГБТКИ-сообщества стоят Михеил Саакашвили и радикальная оппозиция. Гарибашвили заявил, что их целью является дестабилизация страны.



«За организаторами сегодняшней акции вновь стоят реваншистские, радикальные группы, в частности радикальная оппозиция во главе с Саакашвили. Они вовлечены в это, заявляю с полной ответственностью, они делают для этой организации марш и эти акции. Разумеется, их цель — сеяние гражданских волнений и хаоса, чего, естественно не будет, мы этого не допустим. В нашей стране все будет так, как того хочет наше население», — заявил он.



При этом, по словам премьера, власти предложили организатором сменить локацию шествия.



«МВД находится на постоянной связи с организаторами. Они объяснили, что объявленная ими акция содержит некоторые опасности, и поэтому им была предоставлена ​​возможность выбрать альтернативные места. Я хочу призвать их учесть наш призыв и выбрать другое место в качестве альтернативы», — заявил Гарибашвили.





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