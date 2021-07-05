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Омбудсмен призвала МВД защищать журналистов и сторонников «Марша достоинства»
05.07.2021 14:43
Народный защитник Грузии считает продолжающиеся насильственные инциденты на проспекте Руставели и возле офиса движения «Позор» крайне тревожными и призывает Министерство внутренних дел принять соответствующие меры.
«Кадры, опубликованные в СМИ, демонстрируют, как агрессивные группировки нападают на сторонников «Марша Достоинства» и журналистов. Сложившиеся обстоятельства несут реальную угрозу для жизни и здоровья представителей СМИ и препятствуют осуществлению журналистской деятельности.
Перенос ответственности на мирных демонстрантов эскалировал и без того напряженную обстановку, также заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который оценил «Марш достоинства», как причину гражданского противостояния и заявил, что за Прайдом стоят «реваншистские и радикальные» политические силы», — заявила Нино Ломджария.
В своем обращении Омбудсмен напомнила властям, что защита свободы выражения мнений и права на мирные собрания является конституционным обязательством государства. Ломджария призвала правоохранительные органы использовать правовые механизмы для привлечения к ответственности предполагаемых правонарушителей.
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