

Хатуна Самнидзе: Заявление премьер-министра поощрило насилие

05.07.2021 16:04





«Заявление премьер-министра напрямую подтолкнуло и предоставило карт-бланш всем тем, кто ради насилия стоит сейчас на Руставели. Оказывается, это им решать, кому проходить по проспекту Руставели, а кому – нет» - так отреагировала председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о «Тбилиси Прайд».



Как разъяснила Самнидзе, без премьер-министра радикалы не осмелились бы на то, что сейчас происходит на проспекте Руставели.



«Вместо того, чтобы от представителя правительства, премьер-министра услышать четкое, жесткое заявление о том, что эта страна соблюдает Конституцию и безопасность каждого гражданина будет защищена, премьер министр сделал открытое, прямое заявление, тем самым поощряя то, что мы видим сейчас на проспекте Руставели. Он практически призвал те силы, которые собрались для насилия, действовать в соответствии со своими взглядами, для того, чтобы в этой стране не был бы проведен мирный марш.



Он сказал, что оказывается он и сам не одобряет проведение Марша, и что мы должны читать Конституцию так, как хочет премьер-министр, а не так, как написано, что каждый человек имеет право на выражение мнений и собрания. После этого заявления я убедилась, что без него, без премьер-министра, эти силы, пророссийские насильники, маргинальные силы не осмелились бы открыто к такому типу насилия. Его заявление напрямую подтолкнуло и предоставило карт-бланш всем тем, кто ради насилия стоит сейчас на Руставели и оказывается, это им решать кому проходить, а кому нет по проспекту Руставели», - заявила Самнидзе.



По ее заявлению, Патриархия действует с властями «рука об руку».



«Я и не сомневалась, что никто не собирался для молитвы, поскольку для молитвы не нужно СМСками и «маршрутками» организовывать и привозить людей из регионов и тем самым демонстрировать силу, молитве не нужна демонстрация силы.



Патриархия рука об руку действует вместе с властями и это не первый случай, они указывают властям, когда им это нужно, и сегодня демонстрация именно того, что им не нужно указывать Гарибашвили, премьер-министр от начала до конца находится на той стороне, где насилие и противостояние. Когда он говорит о гражданском противостоянии, ему лучше бы внимательнее перечитать Конституцию, пересмотреть недавнее прошлое (вспомнить прошлое) и он сам увидит, что, когда в стране происходят такого типа противостояния, такого типа агрессия, нападения на журналистов и свободных граждан, это всегда поддерживается властями, и ни одна из этих маргинальных сил не действует самостоятельно, и у них не будет возможности, если власть жесткая, нарушать так закон», - заявила Самнидзе.





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