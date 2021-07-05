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Офис Тихановской в Литве получил дипломатический статус
05.07.2021 16:46
Литва стала первой страной ЕС, в которой офис белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской получил дипломатический статус.
Данную информацию распространяет сама политик на своем Telegram-канале ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
"Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ, и теперь это признано официально» - пишет Тихановская.
Напомним, что Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси в августе прошлого года, где она по всем альтернативным подсчетом голосов выиграла выборы, однако ЦИК победителем объявил Лукашенко. После этого заявления в Беларуси начались массовые протесты, а одержавшая победу Тихановская, на фоне массовых репрессий, которые учинил Лукашенко, вынуждена была покинуть страну.
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