

Офис Тихановской в Литве получил дипломатический статус

05.07.2021 16:46





Литва стала первой страной ЕС, в которой офис белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской получил дипломатический статус.



Данную информацию распространяет сама политик на своем Telegram-канале ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.



"Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ, и теперь это признано официально» - пишет Тихановская.



Напомним, что Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси в августе прошлого года, где она по всем альтернативным подсчетом голосов выиграла выборы, однако ЦИК победителем объявил Лукашенко. После этого заявления в Беларуси начались массовые протесты, а одержавшая победу Тихановская, на фоне массовых репрессий, которые учинил Лукашенко, вынуждена была покинуть страну.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





