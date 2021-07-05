

Народный защитник призывает МВД идентифицировать и наказать всех насильников

05.07.2021 16:56





Народный защитник Грузии Нино Ломджария осуждает нападение на СМИ и призывает Министерство внутренних дел провести своевременное и эффективное расследование. По ее словам, безнаказанность за подобные насильственные факты в предыдущие годы поощрила сегодняшних участников акции. В то же время, по оценке омбудсмена, крайне неприемлемым было заявление премьер-министра Грузии.



«Сегодня журналисты были правозащитниками, чья действительно героическая работа на местах обеспечила то, что произошла превенция хотя бы худшего развития событий, также очень важно, что журналисты задокументировали насильственные события. Хочу обратиться в МВД, немедленно, сегодня же приступить к расшифровке распространившихся видеоматериалов и идентифицировать тех людей, которые совершали насилие в отношении мирных граждан, журналистов. В ближайшее время предоставить информацию о мерах, проведенных для идентификации этих людей и привлечения к ответственности.



Также хочу сказать, что в предыдущие годы в связи с подобными фактами со стороны правоохранительных органов не было должного правового реагирования. В любом случае подобные факты насилия, мотивированные ненавистью оставались безнаказанными. Я считаю, что именно такое отношение поощрило сегодняшние действия. Также было крайне неприемлемым заявление премьер-министра Грузии, в котором он практически уравнял в правовом плане насильственные и мирные группы. Хочу однозначно отметить, что все люди имеют право выражать противоположное мнение, в том числе, в связи с организацией «прайда», и зафиксировать это в мирной форме, но однозначно, эти люди уже анонсировали насильственные действия и начали насильственные действия с утра», - заявила Ломджария.



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