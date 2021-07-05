

Оппозиция обвинила власти Грузии в «прямой связи с пророссийскими силами»

05.07.2021 17:25





Часть парламентской оппозиции выступила с призывом к МВД Грузии обеспечить безопасность граждан. По их словам, насильственные группы были воодушевлены сегодняшним заявлением премьер-министра. При этом в оппозиции связывают события, произошедшие сегодня в центре Тбилиси, с российским влиянием.



Лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе заявила, что сегодня в очередной раз подтвердилось, что правительство находится в прямой связи с «путинскими, пророссийскими силами» и они совместно организуют насильственные акции.



«Премьер практически призвал собравшихся на Руставели людей начать противостояние, учинить расправу… Правительство уже долго желает убрать палатки перед зданием парламента и насильственные группы были использованы и для этого.



Сегодня в очередной раз подтвердилось, что правительство в одной связке «с пропутинскими и пророссийскими силами» организует насильственные акции для того, чтобы для свободных граждан не было возможности использовать конституционные права, и чтобы разогнать всех свободных граждан. Таким было сегодняшнее заявление премьера.



В очередной раз напоминаем МВД, что их прямая обязанность — защитить порядок и безопасность граждан. Видно, что правительство этого не планирует и находится в прямой связке с ГПЦ, которая несколько дней открыто организовывает насильственные группы для якобы совершения молитвы», — заявила Самнидзе.



Член «Национального движения» Тина Бокучава призвала дипломатический корпус и международных партнеров к реагированию.



«Глава правительства, который должен быть гарантом безопасности, стабильности и защиты прав человека, на заседании правительства призывает этих людей к насильственным действиям. Вместо того, чтобы сделать все во избежание нарушения прав человека, обвинил в организации Прайда «Национальное движение» и Михеила Саакашвили, открыв тем самым путь к насилию.



Призываем дипломатический корпус и международных друзей Грузии, которые переживают за стабильность и демократическое развитие Грузии, незамедлительно отреагировать, поскольку подобное противостояние и хаос чрезмерно опасны для нашей страны», — заявила Бокучава.



5 июля участники насильственной и гомофобной акции, которых призвала собраться Патриархия грузинской православной церкви (ГПЦ), учинили расправу над журналистами и ворвались в офисы «Тбилиси Прайд» и Shame Movement. Пострадали более 20 журналистов.



МВД Грузии пока что не сообщает, задержан ли кто-то за насильственные действия в отношении журналистов.



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