

Угулава: «Патриарх и его Синедрион превратили Руставели в Голгофу»

05.07.2021 17:35





Бывший член «Европейской Грузии» Гиги Угулава прокомментировал действия гомофобных и насильственных групп на проспекте Руставели и раскритиковал правительство и Патриархию Грузинской Православной церкви (ГПЦ).



«На Руставели фактически стоят выступающие за Путина россияне. Джагмаидзе [пресс-спикер ГПЦ] расхаживает, как вор в законе. Яков призывает [их] распять.



Гарибашвили, подобно Пилату, умыл руки. Патриарх и его Синедрион превратили Руставели в Голгофу.



Каждый угнетенный сегодня — Христос, а главный притеснитель — проповедующий во имя Христа Патриарх, Каиафа и его Синедрион. Вместо того, чтобы раскаяться за своих грехи, они решили их перекрыть.



Вся Патриархия лезет друг к другу в карман, говорите лишь о том, кто с кем спит и так бессовестно сводите этих людей с ума. Вы — российская пятая колонна.



Пусть будет вам стыдно, Ваше святейшество. Там вас Христос не встретит, там вас ждет только Сталин. Этот грех бог и потомки вам не простят.



Иногда, если не только целовать, но и читать евангелие, можно догадаться: «Все, взявшие меч, от меча и погибнут. Нет ничего тайного, что не открылось бы, и чего не узнали бы».



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