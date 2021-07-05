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Действущие в Грузии дипмиссии осудили насилие


05.07.2021   17:45


Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС), посольства США, Австрии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, представительства ООН и ЕС в Грузии выступили с совместным заявлением, относительно срыва «Марша достоинства».

«Мы осуждаем сегодняшние нападения на активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, а также неосуждение этого насилия со стороны лидеров государства и священнослужителей.

Право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией Грузии. Насилие просто недопустимо и не имеет оправдания. Любой, кто подстрекает к насилию или угрожает совершить насилие, или совершает насильственные действия, мешает грузинским правоохранительным органам обеспечить мирную и безопасную среду.

Они должны предстать перед судом в полном соответствии с законами. Мы призываем всех грузинских политических лидеров и правоохранительные органы незамедлительно действовать, чтобы защитить тех, кто пользуется конституционным правом собираться и выражать свое мнение, защитить журналистов, которые действуют в соответствии с принципами свободной прессы, и публично осудить насилие», — говорится в заявлении.

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