

Эстония возможно предъявит России территориальные претензии

05.07.2021 17:52





4 июля, по итогам съезда Консервативной народной партии Эстонии, бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас официально утвержден кандидатом на пост президента государства, сообщает ТАСС.



Хенн Пыллуаас настаивая на том, что более вековой давности Тартуский мирный договор, подписанный между Эстонией и Россией все еще сохраняет свою силу, продолжает требовать от России возвращения обратно аннексированных ею земель.



В соответствии с положениями этого договора, за Эстонией закреплялись документом часть Печорского района Псковской области и т.н. Эстонской Ингерманландии (сейчас это территория Кингисеппского района Ленинградской области) и земли на правом берегу Нарвы (входит в состав современного Сланцевского района Ленобласти). В 1944 году указанные территории, как утверждают в Таллине, Россия аннексировала и прибрала к себе.



Напомним, что государственная граница между Эстонией и Россией была согласована в 2005 году. В посланный на ратификацию подписанный договор в Парламенте Эстонии депутаты внесли в преамбулу упоминание Тартуского соглашения, что послужило поводом отзыва своей подписи со стороны официальной Москвы. Затем переговоры возобновились в 2012 году, а в 2014 министры иностранных дел РФ и Эстонии подписали новый документ, который до сих пор остается не ратифицированным.



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