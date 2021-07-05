

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека осудил нападения на журналистов и организаторов «Тбилиси Прайда»

05.07.2021 19:29





Офис Верховного комиссара ООН по правам человека откликнулся на события в Тбилиси.



«Мы осуждаем угрозы и нападения на журналистов и организаторов «Тбилиси Прайд 2021». Мы призываем власти Грузии защитить участников мирного собрания и расследовать насильственные и дискриминационные действия в отношении представителей ЛГБТК+. Виновные должны ответить», — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека в Twitter.



Противники «Тбилиси Прайда» на проспекте Руставели и прилегающей территории осуществили агрессивные действия в отношении журналистов и операторов, в результате чего пострадали представители различных СМИ.



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