

Президент: Это не та Грузия, которую я знаю

05.07.2021 21:24





В этих условиях мы больше не знаем, каковы наши главные ценности, и, как видно, забыли ту толерантность, которая следует за нами на протяжении веков, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в «Нью Госпиталс», где навестила пострадавших журналистов.



Как отметила президент, то, что мы увидели сегодня, это общественное противостояние.



«Для меня это совершенно неприемлемо! Это не та Грузия, которую я знаю, это и не грузинские традиции, не вера, и не то будущее, которого мы хотим для этой страны.



Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем. Когда я говорила о политическом противостоянии - это не единственная форма противостояния.



То, что мы видели сегодня, это общественное противостояние. Мы уже прошли это в недавнем прошлом, не хотим пройти через это снова, необходимо опомниться и осознать, что, когда мы говорим о будущем и объединении этой страны, всего этого не произойдет, если мы не научимся слушать друг друга и жить вместе», - заявила президент Грузии.



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