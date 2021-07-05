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Состоялась встрече посла США с руководителями действующих в Грузии телекомпаний


05.07.2021   23:20


Посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан встретилась с руководителями действующих в Грузии телекомпаний.

На встрече в посольстве речь шла о сегодняшних событиях на проспекте Руставели.

По словам медиаменеджеров, все согласны с тем, что факты насилия недопустимы.

"На сегодняшней встрече мы говорили об произошедших сегодня фактах насилия и о том, что мы все поддерживаем каждое из пострадавших медиа, мы абсолютно солидарны. Если нашей стране необходимо развиваться и достичь определенного уровня демократии, таких фактов больше нельзя допускать», — заявила гендиректор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.

По информации МВД, выявлены факты насилия в отношении 55 человек, среди них 53 - представители различных СМИ.

На данном этапе в административном порядке задержаны 8 человек.

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