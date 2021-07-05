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Состоялась встрече посла США с руководителями действующих в Грузии телекомпаний
05.07.2021 23:20
Посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан встретилась с руководителями действующих в Грузии телекомпаний.
На встрече в посольстве речь шла о сегодняшних событиях на проспекте Руставели.
По словам медиаменеджеров, все согласны с тем, что факты насилия недопустимы.
"На сегодняшней встрече мы говорили об произошедших сегодня фактах насилия и о том, что мы все поддерживаем каждое из пострадавших медиа, мы абсолютно солидарны. Если нашей стране необходимо развиваться и достичь определенного уровня демократии, таких фактов больше нельзя допускать», — заявила гендиректор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.
По информации МВД, выявлены факты насилия в отношении 55 человек, среди них 53 - представители различных СМИ.
На данном этапе в административном порядке задержаны 8 человек.
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