

Крамер: Гарибашвили должен уйти в отставку

05.07.2021 23:21





Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер откликнулся на сегодняшние события в Тбилиси.



По словам Крамера, всю ответственность за инцидент несет правительство Грузии.



По его словам, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку.



«Правительство Грузии несет ответственность за произошедшее сегодня, не только потому, что они не осудили то, что произошло, но и потому, что они способствовали произошедшему. Это был очень плохой день для Грузии, думаю, что премьер-министр должен уйти в отставку, но я верю, что он это сделает», - заявил Дэвид Крамер в интервью «Голосу Америки».,



В результате следственных мероприятий в отношении 55 человек были выявлены факты насилия. Из них в ходе акции пострадали 53 журналиста. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.



«Министерство внутренних дел в очередной раз осуждает действия, разжигающие ненависть, в том числе насилие в отношении представителей СМИ. По всем перечисленным фактам проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия. С целью установления лиц, причастных к актам насилия и нарушений, изучаются материалы, отражающие инциденты», — говорится в информации МВД.



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