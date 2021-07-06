

Нед Прайс: Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражение мнения

06.07.2021 10:25





Мы осуждаем осуществленные в Грузии 5 июля насильственные нападения на гражданских активистов, членов общества и журналистов, - об этом пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс пишет в Twitter.



«Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражение мнения и привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», - пишет Нед Прайс.



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