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Нед Прайс: Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражение мнения
06.07.2021 10:25
Мы осуждаем осуществленные в Грузии 5 июля насильственные нападения на гражданских активистов, членов общества и журналистов, - об этом пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс пишет в Twitter.
«Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражение мнения и привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», - пишет Нед Прайс.
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