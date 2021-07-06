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ОБСЕ/БДИПЧ призывает власти Грузии к незамедлительному расследованию вчерашних событий
06.07.2021 10:43
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обеспокоено насилием в Тбилиси, а также отменой запланированного мирного собрания и призывает к расследованию нападений на активистов и журналистов. Об этом организация пишет в социальной сети «Твиттер».
«БДИПЧ обеспокоен нынешним насилием в Тбилиси, а также отменой запланированного мирного собрания. Любые целенаправленные нападения на активистов, журналистов и их собственность должны расследоваться незамедлительно и тщательно», — говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
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