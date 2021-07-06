

Европейский вещательный союз призывает власти Грузии обеспечить безопасные условия труда для СМИ

06.07.2021 10:55





Европейский вещательный союз (EBU) откликается на нападение на журналистов на акции в Тбилиси и призывает власти Грузии обеспечить безопасные условия труда для СМИ.



Соответствующее заявление, опубликованное в социальной сети «Твиттер», Европейский вещательный союз сопровождает заявлением Первого канала Грузии, в котором он осуждает насилие в отношении журналистов.



«Журналисты, освещавшие демонстрации против Прайда в Тбилиси, подверглись нападению со стороны протестующих, а оператор Общественного вещателя Грузии был госпитализирован. Мы решительно осуждаем насилие и призываем власти Грузии обеспечить безопасные условия работы для всех средств массовой информации», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.



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