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Европейский вещательный союз призывает власти Грузии обеспечить безопасные условия труда для СМИ
06.07.2021 10:55
Европейский вещательный союз (EBU) откликается на нападение на журналистов на акции в Тбилиси и призывает власти Грузии обеспечить безопасные условия труда для СМИ.
Соответствующее заявление, опубликованное в социальной сети «Твиттер», Европейский вещательный союз сопровождает заявлением Первого канала Грузии, в котором он осуждает насилие в отношении журналистов.
«Журналисты, освещавшие демонстрации против Прайда в Тбилиси, подверглись нападению со стороны протестующих, а оператор Общественного вещателя Грузии был госпитализирован. Мы решительно осуждаем насилие и призываем власти Грузии обеспечить безопасные условия работы для всех средств массовой информации», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.
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