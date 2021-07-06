

Вашадзе: Страна такой огромной культуры опозорилась на весь мир и показала,

06.07.2021 13:39





Страна такой огромной культуры опозорилась на весь мир и показала, что мы – никто, являемся обыкновенным стадом, которое бегает по улицам и разбивает друг другу головы, - об этом лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе после того, как проведал в клинике Аладашвили пострадавших в ходе вчерашней акции в Тбилиси.



По его словам, развернувшиеся накануне события – это спланированная по тактическим ходам операция, которой руководили лидеры «Грузинской мечты».



«Это почерк «Грузинской мечты». Это неописуемое политическое насилие, и я даже не знаю, как назвать, омерзительные действия, и что самое плохое, это происходит от имени Христа. Христианство нас учит любви, соучастию, прощению, а не мордобою, поножовщине на улице, насилию, нападению на журналистов, женщин, мужчин, туристов и т.д. Этому христианская вера нас не учит.



Это была хорошо спланированная насильственная операция, которой руководили лидеры «Грузинской мечты». Они распределили конкретные поручения между конкретными лицами – кто должен был нападать на СМИ, на демонстрантов, кто должен был вломиться в офисы, и это была спланированная по тактическим ходам операция.



Теперь постараются свалить на нескольких человек, потому что, если задержат больше, они заговорят и скажут, что поручения получены от «Грузинской мечты». Вот с чем мы имеем дело.



Какие Европа и НАТО, мы так опозорились. Страна такой огромной культуры опозорилась на весь мир и показала, что мы – никто, являемся обыкновенным стадом, которое бегает по улицам и разбивает друг другу головы. Таким стадом нас никто никуда не примет, но мы – не стадо, а стадом являются те, кто поручил это сделать», - заявил Георгий Вашадзе.



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