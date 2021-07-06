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Госдепартамент США: Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражения мнения


06.07.2021   13:40


Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс осудил нападение на журналистов со стороны агрессивно настроенных групп мобилизованных Патриархией Грузии.

«Мы осуждаем осуществленные в Грузии 5 июля насильственные нападения на гражданских активистов, членов общества и журналистов. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать право на свободу выражения мнения и привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», — написал представитель государственного департамента США Нед Прайс в Twitter.

Он также поделился совместным заявлением посольств, осуждающим бездействие правительства в связи с насилием 5 июля.

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