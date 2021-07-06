

Во многих городах Грузии проходят акции с требованием наказать виновных в нападении на журналистов

06.07.2021 13:41





Сегодня, 6 июля, во многих городах Грузии проходят акции с требованием наказать виновных в нападении на представителей медиа. Организаторами акций являются журналисты.



В Батуми, Кутаиси, Телави и Гори участники акций призывают грузинские власти и Министерство внутренних дел немедленно расследовать нападение на журналистов и задержать всех виновных.



5 июля в центре Тбилиси основными мишенями гомофобных групп, собравшиеся на акции против «Марша достоинства», стали журналисты и операторы. Агрессивно настроенные люди нападали и физически расправлялись со всеми кто держал в руках микрофон или камеру. В центре города в присутствии полиции журналистов безжалостно избивали, оскорбляли, разбивали съемочную технику. Пострадали около 50-ти представителей СМИ. Также были совершены нападения на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайд», офис партии «Гирчи» забросали яйцами.



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