

Высокопоставленные представители Совета Европы осудили факты насилия в Тбилиси

06.07.2021 13:42





Высокопоставленные представители Совета Европы осудили насилие произошедшее в Тбилиси 5 июля и призвали правительство Грузии защитить право на свободу выражения мнений и мирных собраний.



«Мы осуждаем жестокие столкновения, имевшие место перед Tbilisi Pride, которые привели к отмене прайда после угроз в адрес ЛГБТ-сообщества и жестоких нападений на журналистов. Государство должно гарантировать и защищать свободу выражения мнений и право на мирные собрания», — написал пресс-секретарь Генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген в своем в Twitter.





По словам комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, власти обязаны наказать виновных в нападении.



«Насилие против активистов и журналистов во время TbilisiPride21 — удручающая иллюстрация того, что ЛГБТ-люди сталкиваются с неоднократными угрозами в Грузии. Правительство обязано защищать права человека, свободу выражения мнений и собраний, безопасность демонстрантов и журналистов, а также наказать нападавших», — написала Миятович.



5 июля в центре Тбилиси основными мишенями гомофобных групп, собравшиеся на акции против «Марша достоинства», стали журналисты и операторы. Агрессивно настроенные люди нападали и физически расправлялись со всеми кто держал в руках микрофон или камеру. В центре города, в присутствии полиции, журналистов безжалостно избивали, оскорбляли, разбивали съемочную технику. Пострадали около 50-ти представителей СМИ. Также были совершены нападения на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайд», офис партии «Гирчи» забросали яйцами. На данный момент МВД Грузии задержало 8 человек.



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