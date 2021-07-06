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Телекомпания «Рустави 2» отказывается освещать мероприятия радикальных группировок


06.07.2021   13:50


Телекомпания «Рустави 2» отказывается освещать какие-либо мероприятия, организованные радикальными и агрессивными группировками.

«Мы никогда больше не будем предоставлять эфир нашего телеканала людям и их лидерам, которые открыто используют язык вражды, призывают к насилию и агрессии, делают гомофобные, ксенофобные или другие подобные заявления», сказано в заявлении телекомпании.

«Рустави 2» призывает МВД «немедленно расследовать уголовные преступления, совершенные в отношении сотрудников телекомпании».

При этом телекомпания выражает готовность предоставить правоохранительным органам видеоматериалы с фактами физического насилия, на которых нападавших легко идентифицировать.

«Рустави 2 обязательно проследит за ходом расследования, пока все виновные не ответят перед законом» — подчеркивается в заявлении телекомпании.

Следует отметить, что ранее оппозиционная телекомпания «Мтавари» также отказалась предоставлять эфир радикальным и агрессивным группировкам и их лидерам.

Агрессивные сторонники ультра-консервативных движений напали на журналистов 5 июля, когда те пытались освещать их контр- акцию против проведения в Тбилиси марша активистов ЛГБТК-сообщества на проспекте Руставели.

По данным медиаплатформы Mediachecker, в результате столкновений с радикальными и гомофобными группировками получили телесные повреждения разной степени тяжести 47 журналистов. В списке пострадавших — восемь журналистов телекомпании «Рустави-2».

МВД Грузии заявляет, что возбудило уголовные дела по фактам нападения на журналистов. Вместе с тем по итогам событий 5 июля, в которых приняли участие сотни агрессивных радикалов, было задержано, согласно официальным данным, всего восемь человек. Все они обвиняются только в административных правонарушениях.

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