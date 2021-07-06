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Анри Оханашвили поблагодарил полицию за защиту журналистов 5 июля


06.07.2021   13:51


Депутат «Грузинской мечты» Анри Оханашвили поблагодарил полицейских за выполненную 5 июля работу.

«Все, что мы видели вчера, не имело ничего общего ни с церковью, ни с грузинскими традициями. Конечно, спасибо полиции за проделанную ими работу по защите каждого журналиста и каждого гражданина», — заявил Оханашвили.

Напомним, с раннего утра 5 июля на центральных улицах Тбилиси собрались агрессивно настроенные ультранационалисты, которые опротестовывали завершающее «Неделю достоинства» шествие в защиту прав ЛГБТКИ+ сообщества. От рук радикалов, по данным МВД, пострадали 55 человек, 53 – журналисты. Шестеро до сих пор остаются в больнице, двоим понадобилась операция. По словам некоторых пострадавших, правоохранители, находившиеся на месте, смотрели, как их избивают и ничего не предпринимали.

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