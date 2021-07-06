

Кучава: Должны быть наказаны все, кто участвовал вчера в насилии

06.07.2021 13:52





Председатель парламента Грузии Каха Кучава отреагировал на вчерашние события на проспекте Руставели и прилегающих территориях, и назвал произошедшие факты позорными.



По словам Кучава, вчерашним действиям нет оправдания, и все виновные должны быть наказаны.



«Я не знаю, как назвать то, что мы видели вчера, это был просто позор, чего наша страна действительно не заслуживает, это были действия, которые просто не могут быть оправданы. Это тот случай, когда нельзя сказать — но. Никаких «но». То, что мы видели вчера, не может быть оправдано и должно быть осуждено всеми.



Исторически страну объединяли любовь и религия, которая призывает нас только уважать друг друга. То, что мы видели вчера, особенно действия, предпринятые от имени религии, просто недопустимо. Я действительно не понимаю, если десять человек преследуют одного, это называется мужеством, от имени кого они это делают?», — заявил Кучава.



По словам Кучава, что особенно недопустимо, это когда происходят нападения на журналистов.



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