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Гарибашвили: Экономический рост максимально затронет наше население, и это не будет только для единиц
06.07.2021 13:53
Наша главная задача должна заключаться в том, чтобы как минимум удвоить нашу экономику к 2030 году, что может быть амбициозным, но вполне реалистичным планом, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время своего выступления на презентации видения долгосрочного развития экономики Грузии — «Экономика — 2030».
Глава правительства отметил, что готов первоначальный документ долгосрочного видения развития, к усовершенствованию которого подключатся представители бизнеса, неправительственного сектора, зарубежных партнеров и доноров.
«Нашей главной задачей было выработать долгосрочное видение развития; Первоначальный документ готов, и мы готовы абсолютно открыто привлекать к этому процессу как представителей бизнеса, так и негосударственного сектора, наших зарубежных партнеров, доноров, чтобы в ближайшие три месяца мы этот документ доработали, согласились, что это основной рамочный документ, в рамках которого мы можем двигаться. Конечно, с годами этот документ может обновляться. Мы все должны согласиться, как правительство, так и бизнес, что это правильный путь, что он приведет к действительно инклюзивному росту, что экономический рост максимально затронет наше население, и это не будет только для единиц. Наша главная задача должна заключаться в том, чтобы как минимум удвоить нашу экономику к 2030 году, что может быть амбициозным, но очень реалистичным планом», — заявил премьер.
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