

Грузия потеряла четыре позиции в Индексе паспортов мира

06.07.2021 15:16









Грузия опустилась с 50-го на 54-ое место из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоров о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Грузии могут перемещаться без визы по 116 странам мира.



Несмотря на некоторый прогресс в вакцинации мирового населения международная мобильность была восстановлена ​​всего на 12% от уровня 2019 года. Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.



По оценкам политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в странах Европейского союза сократился почти на 90%, в Великобритании - на 73%, а в США - на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley & Partners - Япония, Сингапур и Германия.



Японский паспорт сохраняет за собой первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 страны мира.



Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению. Но это в теории, на практике же владельцы японских паспортов имеют доступ менее чем к 80-ти направлениям (эквивалентно паспорту Саудовской Аравии, который находится на 71-ом месте в рейтинге). Обладатели сингапурских паспортов имеют фактический доступ к 75-ти направлениям (эквивалентно паспорту Казахстана, который находится на 74-м месте).



Даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения – США и Великобритания – наблюдается ослабление фактических возможностей паспортов. Великобритания и США занимают общее 7-е место в Индексе (в 2014 году обе страны были на первом месте рейтинга Henley & Partners). В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187-ми направлениям мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Великобритании имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).



Крис Келин, председатель совета директоров Henley & Partners и автор Индекса отмечает, что неизвестно, как долго будут действовать ограничения на поездки, но уже очевидно, что глобальная мобильность будет серьезно ограничена, по крайней мере, в течение 2021 года. «Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса». 6 июля 2021 года опубликованы данные Индекса паспортов мира на III квартал от компании Henley & Partners Грузия опустилась с 50-го на 54-ое место из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоров о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Грузии могут перемещаться без визы по 116 странам мира.Несмотря на некоторый прогресс в вакцинации мирового населения международная мобильность была восстановлена ​​всего на 12% от уровня 2019 года. Пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.По оценкам политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в странах Европейского союза сократился почти на 90%, в Великобритании - на 73%, а в США - на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley & Partners - Япония, Сингапур и Германия.Японский паспорт сохраняет за собой первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 страны мира.Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191-му направлению. Но это в теории, на практике же владельцы японских паспортов имеют доступ менее чем к 80-ти направлениям (эквивалентно паспорту Саудовской Аравии, который находится на 71-ом месте в рейтинге). Обладатели сингапурских паспортов имеют фактический доступ к 75-ти направлениям (эквивалентно паспорту Казахстана, который находится на 74-м месте).Даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения – США и Великобритания – наблюдается ослабление фактических возможностей паспортов. Великобритания и США занимают общее 7-е место в Индексе (в 2014 году обе страны были на первом месте рейтинга Henley & Partners). В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187-ми направлениям мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Великобритании имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).Крис Келин, председатель совета директоров Henley & Partners и автор Индекса отмечает, что неизвестно, как долго будут действовать ограничения на поездки, но уже очевидно, что глобальная мобильность будет серьезно ограничена, по крайней мере, в течение 2021 года. «Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса».



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