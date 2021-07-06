

Каладзе: «Агрессия в отношении журналистов — позор нашего общества»

06.07.2021 15:33





Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает общество дать журналистам возможность осуществлять свою профессиональную деятельность.



«Друзья, сограждане, призываю всех к спокойствию! Насилие неприемлемо! Фиксируются невообразимые факты нападений на подростков, женщин, даже на туристов. На нас смотрят враги и друзья Грузии. Нельзя так бегать по улицам, насилие неприемлемо. Учтите это и берегите журналистов. СМИ неприкосновенны даже в самых горячих точках мира. Неуправляемая агрессия в отношении журналистов — позор нашего общества. Дайте им возможность работать», — заявил градоначальник.



5 июля вышедшие против Марша достоинства агрессивно настроенные гомофобные группы, организованные Патриархией грузинской православной церкви (ГПЦ) нападали на представителей СМИ в разных столичных районах. Были устроены погромы в офисах Shame Movement и Тбилиси Прайд. 53 представителя СМИ подверглись насилию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





