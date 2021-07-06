

Замминистра здравоохранения: Мы не можем отказаться от использования защитных масок

06.07.2021 15:59





«Очень опасно в этих условиях снова работать, развлекаться и заниматься какой-либо активной деятельностью без защитных масок - мы не можем отказаться от использования защитных масок» – об этом первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по коронавирусу.



По словам Габуния, выходом из сложившейся ситуации является использование средств индивидуальной защиты и скорейшая вакцинация.



«Использование масок - это средство индивидуальной защиты, и на индивидуальном уровне мы сами должны взять на себя ответственность использовать защитные маски. Очень опасно в этих условиях снова работать, развлекаться и заниматься какой-либо активной деятельностью. Надо проявить должное внимание, и в любом случае мы не можем отказаться от использования масок для лица. И здесь выходом является быстрая и масштабная вакцинация, хорошо, что у нас имеются дозы. Поэтому, если мы хотим выйти из этой критической ситуации и минимизировать риски передачи, использование средств индивидуальной защиты и быстрая вакцинация, которая на сегодняшний день является единственным критическим решением этой проблемы», - заявила Габуния.





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