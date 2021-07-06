

ПЦР-тестирование может стать обязательным для туристов, прибывающих по воздуху

06.07.2021 17:58





Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния не исключает, что решение будет пересмотрено и ПЦР-тестирование станет обязательным для туристов, прибывающих по воздуху.



«Люди, въезжающие наземным транспортом, в любом случае подлежат тестированию, независимо от их статуса вакцинации. Пока что авиапассажиры, в основном из стран с относительно низким уровнем риска, въезжают в страну без обязательного ПЦР-тестирования, хотя это все еще идет обсуждение, и, с учетом необходимости эпидемиологической картины, это решение может быть пересмотрено и стать универсальным требованием, как для туристов, которые въезжают наземным путем, так и воздушным», — заявила Габуния.





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