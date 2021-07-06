

Омбудсмен: журналисты ценой собственного здоровья задокументировали насилие



СОВА 06.07.2021 20:08



«Хочу выразить свое уважение солидарность и поддержку журналистам, которые сегодня проявляли гражданский героизм. Ценой здоровья они освещали текущие события. Сегодня журналисты были правозащитниками, чья героическая работа обеспечила то, что произошла превенция развития более ужасных событий. Они задокументировали насилие», — заявила Народный защитник Грузии.



Нино Ломджария призвала МВД Грузии незамедлительно начать идентификацию агрессивных радикалов. По ее словам, отсутствие расследования фактов насилия поощрило сегодняшние события.



«Обращаюсь к МВД, сегодня же начните расшифровывать распространенный видеоматериал, чтобы идентифицировать тех, кто осуществлял насилие над мирными гражданами и журналистами», — заявила она.



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