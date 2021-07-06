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МВД Грузии призывает участников акции не выходить за рамки, допустимые законом
06.07.2021 20:11
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление и призывает участников акции не выходить за рамки, допустимые законом о свободе собраний и выражения мнения.
Ведомство предупреждает организаторов обеих акций, запланированных на проспекте Руставели в Тбилиси, не допускать призывов к насилию, а также обеспечить то, чтобы акции не приняли насильственный характер.
«Как известно общественности, на проспекте Руставели, перед зданием парламента анонсирована «молчаливая акция», параллельно которой у Кашветской церкви намечена еще одна акция.
Призываем участников акции не выходить за рамки, допустимые законом о свободе собраний и выражения мнения. Вместе с тем, предупреждаем организаторов обеих акций не допускать призывов к насилию и обеспечить то, чтобы акции не приняли насильственный характер.
Вместе с тем, с учетов существующих рисков, призываем представителей СМИ сотрудничать с полицией и учитывать указания и рекомендации представителей МВД.
Министерство внутренних дел обеспечит общественный порядок и безопасность. На факты правонарушений последует соответствующее правовое реагирование министерства», - говорится в заявлении.
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