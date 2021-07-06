

TI Gerogia: «Грузинская мечта» вчера позволила избить всех тех, кого не выносит и не любит

06.07.2021 20:46





Вчера мы увидели, что фактически «Грузинская мечта» позволила избить всех тех людей, или представителей тех организаций, которых они не выносят и не любят, - об этом заявила руководитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По ее оценке, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили своим заявлением «подлил керосин в огонь».



«Не поручили полиции обеспечить порядок и защитить журналистов. Почему? Потому, что в последний период власти прямо нам говорят, что их раздражают иные мнения, критические СМИ, журналисты, которые могут ставить определенные вопросы в связи с их деятельностью. Таково отношение премьера, и своим заявлением он фактически подлил керосин в огонь», - заявила Гигаури.



По ее словам, за то, что произошло вчера, ответственны премьер-министр и другие высокодолжностные лица.



«За это ответственны конкретные лица и в первую очередь премьер-министра, который поощрил эти насильственные группы», - заявила Гигаури.



Как отметила Эка Гигаури, у властей избирательный подход и при желании они максимально усиливают меры безопасности. По ее словам, «власти не хотят, чтобы СМИ говорили о реальных проблемах».



«Именно поэтому, они вчера власти Грузии наказали медиа… Это все действительно является конкретным посылом для всех тех тем, кого власти не любят», - заявила Гигаури.



По ее пояснению, «Международная прозрачность – Грузия», защищает интересы нескольких телекомпаний и требует от властей выплаты компенсации.



«Ввиду того, что власти не выполнили возложенные на них обязанности и не защитили журналистов, мы обращаемся с иском в суд и требуем от властей выплаты компенсации, поскольку они не выполнили свои обязанности. Мы будем защищать и интересы нескольких телекомпаний, однако, главное то, куда идут наши власти, кого типа общество они хотят? Они желают, что было порабощенное общество, которое не будет задавать вопросов по поводу того, что происходит в стране. Хотят таких людей, которых не интересует критическое мнение, которые не выносят тех, кто отличается от них. Желают такое общество, в котором не будет свободных медиа, свободного суда», - заявила Гигаури.



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