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Латвия передаст вакцины Грузии и четырем другим странам
07.07.2021 11:13
По заявлению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, что правительство Латвии выделит Грузии, Молдове, Черногории, Албании и Кении вакцины против коронавируса.
«Правительство Латвии приняло решение передать вакцины против коронавируса Грузии, Молдове, Черногории, Албании и Кении. Мы победим в борьбе с этой пандемией совместными усилиями и солидарностью друг другу», - написал Эдгар Ринкевичс в Twitter.
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