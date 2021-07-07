

Латвия передаст вакцины Грузии и четырем другим странам

07.07.2021 11:13





По заявлению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, что правительство Латвии выделит Грузии, Молдове, Черногории, Албании и Кении вакцины против коронавируса.



«Правительство Латвии приняло решение передать вакцины против коронавируса Грузии, Молдове, Черногории, Албании и Кении. Мы победим в борьбе с этой пандемией совместными усилиями и солидарностью друг другу», - написал Эдгар Ринкевичс в Twitter.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





