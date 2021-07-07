

В комиссию по отбору кандидатов в председатели ЦИК подано 11 заявок

07.07.2021 11:23





В комиссию по отбору кандидатов в председатели ЦИК Грузии подано 11 заявок. Как заявляет председатель Ассоциации молодых юристов Николоз Симонишвили, на этап собеседования перешли 8 из 11 кандидатов.



«Поступило 11 заявок на председательство, из них 8 перешли на собеседование, трем было отказано в переходе в связи с подачей неразборчивых документов. Подано 17 заявок на членство, одна из них не прошла на этап собеседования (была только заявка без документов), а 16 - перешли. Хорошая новость в том, что Общественный вещатель готов пустить лайв-стрим собеседования (предположительно, на веб-странице), и мы работаем над техническими деталями », - сказал Симонишвили.



Имена кандидатов будут объявлены сегодня, а этап собеседования начнется в 2 часа.



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