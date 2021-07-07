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Шарль Мишель: В ЕС мы не разделяем, мы объединяем


07.07.2021   12:31


«Права сообщества ЛГБТК+ не являются второстепенным вопросом. В ЕС мы не различаем, а объединяем», — написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter и опубликовал часть своего выступления на пленарном заседании Европарламента.

В опубликованном видео своего выступления Шарль Мишель говорит:

«Права ЛГБТК+ не являются второстепенным вопросом. Это конкретный пример того, как общество относится к разнообразию и человеческому достоинству. Это касается наших самых личных мыслей и убеждений: наших основных свобод. В ЕС мы не разделяем, мы объединяем», — заявил Шарль Мишель.

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