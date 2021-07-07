

Европарламентарии осудили насильственные действия в Грузии

07.07.2021 13:33





Строго осуждаем насильственные нападения на гражданских активистов, представителей общества и журналистов в Тбилиси, которые, к сожалению, повлекли отмену «марша прайда» ЛГБТКИ +, - об этом говорится в заявлении европарламентариев Марины Кальюранд, Свена Миксера и Виолы фон Крамон.



«К сожалению, власти Грузии и религиозные представители не смогли громко и ясно высказаться против гомофобной риторики до проведения «марша прайда». Мы сожалеем, что правительство Грузии не было готово обеспечить безопасность этого собрания, посвященного толерантности.



Как и любой другой гражданин, представители ЛГБТКИ + должны иметь возможность пользовать своими конституционными правами, такими как участие в мирных собраниях. Власти Грузии озвучили свое намерение подать заявку на членство в ЕС к 2024 году. В этой связи мы хотели бы напомнить, что предпосылки вступления в ЕС, Копенгагенские критерии, среди прочих вопросов, предусматривают, что страна-кандидат должна иметь стабильность институций, что обеспечивает демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств», - отмечается в заявлении.



Европарламентарии выражают надежду, что власти Грузии позаботятся о том, чтобы виновные в совершении нападений были задержаны.



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