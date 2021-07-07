

Деканоидзе: Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку

07.07.2021 13:36





То, что происходило в Грузии за последние 48 часов, является распутьем нашей страны - либо мы уступаем страну России, и это началось с заявления премьер-министра, либо идем туда, где важное и естественное место Грузии, - об этом журналистам заявила член «Национального движения», депутат Хатия Деканоидзе, оценивая события в Тбилиси, развивавшиеся последние два дня.



По словам Деканоидзе, насильственные группы в сделке с властью. По ее мнению, после всего этого премьер-министр Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку.



«Эти группы насилия - группы, которые в сделке с властью, в том числе и группы из патриархии, укрытые анафорой, которые пытаются вытеснить Евросоюз и европейские ценности из Грузии, а также пытаются противопоставить этой цивилизации темные силы. Была месть журналистам. Уверена, они получили прямое задание отомстить критичным медиа и всем журналистам, это было видно издалека.



Это тяжелейшая точка для стратегических партнеров. Все это часть гибридной войны, как действует Россия, в том числе с помощью властей Грузии. Это все то, что является результатом правления «Грузинской мечты». Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку. Но самое важное ответственность Бидзины Иванишвили и патриархии», - заявила Деканоидзе.



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