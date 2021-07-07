

Гамкрелидзе: Эпидемиологическая ситуация ухудшается

07.07.2021 14:18





По заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране в последние дни ухудшается.



По его словам, способ остановить распространение вируса — массовая вакцинация.



«К сожалению, в последние дни эпидемиологическая ситуация ухудшается. Мы были на плато, и вот уже неделю все показатели, количество новых случаев инфицирования, показатель положительности выявления коронавируса растет. Единственный способ предотвратить это — массовая вакцинация. Поэтому я еще раз призываю население обязательно привиться от COVID-19», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





