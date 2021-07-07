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Гамкрелидзе: Эпидемиологическая ситуация ухудшается
07.07.2021 14:18
По заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране в последние дни ухудшается.
По его словам, способ остановить распространение вируса — массовая вакцинация.
«К сожалению, в последние дни эпидемиологическая ситуация ухудшается. Мы были на плато, и вот уже неделю все показатели, количество новых случаев инфицирования, показатель положительности выявления коронавируса растет. Единственный способ предотвратить это — массовая вакцинация. Поэтому я еще раз призываю население обязательно привиться от COVID-19», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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