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Гамкрелидзе: Эпидемиологическая ситуация ухудшается


07.07.2021   14:18


По заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране в последние дни ухудшается.

По его словам, способ остановить распространение вируса — массовая вакцинация.

«К сожалению, в последние дни эпидемиологическая ситуация ухудшается. Мы были на плато, и вот уже неделю все показатели, количество новых случаев инфицирования, показатель положительности выявления коронавируса растет. Единственный способ предотвратить это — массовая вакцинация. Поэтому я еще раз призываю население обязательно привиться от COVID-19», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

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