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Минздрав: Госдолг перед клиниками уменьшен на 200 миллионов лари


07.07.2021   14:42


В результате работы созданного при министерстве Национального агентства здравоохранения госдолг перед клиниками сократился на 200 миллионов лари и сегодня составляет 160 миллионов лари, сказала министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе.

«За счет эффективной работы агентства нам удалось сократить задолженность перед клиниками, которая составляла от 6 до 8 месяцев, до 2 месяцев, и это большое достижение для сектора, поскольку таким образом они могут лучше управлять доходами, которые необходимо преобразовать в качественные услуги и инвестиции», - сказала Екатерина Тикарадзе.

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