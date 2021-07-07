

Минздрав: Госдолг перед клиниками уменьшен на 200 миллионов лари

07.07.2021 14:42





В результате работы созданного при министерстве Национального агентства здравоохранения госдолг перед клиниками сократился на 200 миллионов лари и сегодня составляет 160 миллионов лари, сказала министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе.



«За счет эффективной работы агентства нам удалось сократить задолженность перед клиниками, которая составляла от 6 до 8 месяцев, до 2 месяцев, и это большое достижение для сектора, поскольку таким образом они могут лучше управлять доходами, которые необходимо преобразовать в качественные услуги и инвестиции», - сказала Екатерина Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





