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Глава МИД Грузии: флаг ЕС вернулся на свое законное место у здания парламента
07.07.2021 14:45
Флаг Евросоюза вернулся на свое законное место перед зданием парламента Грузии как символ исторического и безальтернативного выбора грузинского народа. Так министр иностранных дел Давид Залкалиани прокомментировал инцидент у здания законодательного органа Грузии. На акции 6 июля члены радикальных группировок сорвали установленный там флаг ЕС, а утром 7 числа спикер парламента Каха Кучава вновь поднял его.
«Грузинская культура всегда стояла на европейских ценностях, и в то же время после обретения независимости наша страна многое сделала для того, чтобы стать ближе к Европе в политическом и экономическом плане. Со своей стороны, Евросоюз играет неоценимую роль в развитии государственности Грузии, защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
Акты насилия, имевшие место в нашей столице за последние два дня, совершенно неприемлемы, и я решительно осуждаю нападения на представителей средств массовой информации и мирных жителей. Я уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности и предстанут перед законом», — написал Залкалиани на своей страничке в Facebook.
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