

Комиссар Евросоюза посетил резиденцию патриарха Грузии

07.07.2021 14:48





Еврокомиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархеи (OliverVarhelyi) представил в Тбилиси план для стран программы «Восточное партнерство», предусматривающий мобилизацию 2.3 миллиардов евро.



«Я начал свой первый визит на Южный Кавказ, в прекрасную Грузию. Утром на круглом столе я представлю наш амбициозный экономический и инвестиционный план связуемости и восстановления для программы «Восточного партнерства». Мы мобилизуем 2,3 миллиарда евро, чтобы привлечь инвестицию до 17 миллиардов евро», — написал Оливер Вархеи в Twitter.



Сегодня с утра еврокомиссар направился в древнюю столицу Грузии Мцхета близ Тбилиси, где провел встречу с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.



По информации патриархии, на встрече в мцхетской резиденции патриарха обсуждалась поддержка Евросоюзом территориальной целостности Грузии.



Патриарх поблагодарил еврокомиссара за поддержку. Со своей стороны Вархеи пообещал Патриарху, что эта поддержка будет продолжаться и станет еще более эффективной.



Следует отметить, что встреча еврокомиссара с главой Грузинской Православной Церкви происходила на следующий день после того, как радикальные гомофобные группировки, управляемые, в том числе, представителями православной церкви, сорвали и сожгли флаг Евросоюза, установленный на здании парламента Грузии.



Как сообщает Общественное телевидение Грузии, еврокомиссар прибыл в Грузию 5 июля и с тех пор посетил несколько храмов, в том числе монастырь Джвари во Мцхета.



Сегодня же Оливер Вархеи встретился с представителями бизнес-сектора и неправительственных организаций Грузии. Встреча прошла в гостинице «Стамба».



Помимо еврокомиссара во встрече принял участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Еврокомиссар и посол покинули здание без комментариев.



Что касается представителей грузинского бизнеса и третьего сектора, то на встрече присутствовали директор общественной организации «ICT Кластер» Мариам Сумбадзе, директор компании «Биоцимфарм» Рати Голиджашвили, директор Ассоциации органических ферм «Элкана» Мариам Джорджадзе, представитель общественной организации «Молодежный взгляд на будущие вызовы» Мариам Хергиани.



Сегодня же еврокомиссар провел встречу с председателем парламента Кахой Кучава и представителями всех парламентских политических партий. Он призвал грузинских депутатов выполнить соглашение, предложенное для выхода из политического кризиса президентом Евросовета Шарлем Мишелем.



Стороны также обсудили экономический и инвестиционный пакет, реализацию которого ЕС начинает для стран Восточного партнерства.



Выделенные для Грузии 3,9 миллиардов евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики.



«Рад, что депутаты вернулись в парламент, именно здесь должны проходить дебаты. Теперь все стороны должны подписать политическое соглашение 19 апреля и вместе работать над его выполнением», отметил Оливер Вархеи.



На встрече были рассмотрены текущие в стране процессы, в том числе внимание было уделено на реформах избирательной и судебной системы, на предстоящих выборах в органы местного самоуправления и на деятельности международных наблюдателей.



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