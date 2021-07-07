

Министр экономики навестила раненого польского туриста

07.07.2021 16:19





Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в клинике им. Аладашвили навестила гражданина Польши, который несколько дней назад подвергся нападению на улице Хетагурова.



По словам Натии Турнава, это печальный факт, и любое подобное насилие наносит ущерб имиджу Грузии как туристической страны.



По её словам, инцидент, связанный с польским туристом, является единичным печальным случаем и не отражает картину в стране по отношению к туристам.



Как заявила министр, полиция немедленно отреагировала на этот факт, и дело, не имеющее прямого отношения к событиям на Руставели, полностью расследовано.



«Разумеется, мы понимаем, что любой такой факт наносит ущерб нашему имиджу, поскольку туризм — сенситивная индустрия и быстро реагирует на такие случаи. Но я хочу заверить всех, что Грузия — одно из самых привлекательных, безопасных, мирных мест для туристов, и мы опять же ждем у нас много туристов, которых будем принимать в безопасной обстановке, с характерным для нашей страны гостеприимством», — заявила Натия Турнава.





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